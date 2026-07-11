Татарстан выделил почти 65 млн рублей на демонстрационный экзамен
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Почти 65 миллионов рублей направит Татарстан на проведение демонстрационного экзамена. Соответствующее распоряжение подписал глава республики. сообщает Вечерняя Казань.
Средства пойдут на организацию и проведение испытаний для студентов колледжей и техникумов. Демонстрационный экзамен позволяет оценить практические навыки учащихся.
Финансирование выделено из республиканского бюджета. Экзамены пройдут в нескольких образовательных учреждениях региона.
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