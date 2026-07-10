Наука

Невролог назвал способы снижения риска деменции

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Здоровый образ жизни, который помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, диабет и некоторые виды рака, также снижает риск когнитивных нарушений. Об этом 9 июля сообщил журнал Medical Xpress. об этом сообщает Известия.

Болезнь Альцгеймера связана с накоплением в мозге бета-амилоидных бляшек и измененных тау-белков. Однако врач отметил, что при вскрытии умерших пациентов специалисты часто находят и другие патологии.

В сосудах, питающих мозг, могут откладываться жиры и холестерин. Также обнаруживаются следы микроинфарктов — небольших повреждений, которые обычно не вызывают заметных симптомов в отличие от крупных инсультов.

При накоплении таких нарушений мозг получает меньше кислорода и питательных веществ. Это приводит к замедлению мышления, снижению концентрации и другим когнитивным проблемам.

Для защиты когнитивных функций врач рекомендовал контролировать уровень сахара, давление и холестерин, отказаться от курения и поддерживать здоровый вес. Чем раньше начать корректировать факторы риска, тем больше пользы для мозга.

Рацион должен состоять в основном из овощей, фруктов и минимально обработанных продуктов. Средиземноморская диета, по словам специалиста, помогает контролировать вес и хроническое воспаление.

Важны также достаточный сон, физическая активность и социальные связи. Общение стимулирует выработку серотонина и дофамина, поддерживает настроение и способствует формированию новых нейронных связей.

Невролог призвал своевременно корректировать нарушения слуха и зрения. Плохое восприятие информации затрудняет общение и запоминание.

Следует обсуждать с врачом длительный прием препаратов, вызывающих сонливость и замедление реакции. Самостоятельно отменять лекарства нельзя.

Физическая активность и освоение новых навыков создают когнитивный резерв — дополнительные нейронные связи, позволяющие мозгу дольше компенсировать повреждения.

Вудрафф отметил, что когнитивный резерв не дает иммунитета от нейродегенеративных заболеваний, но создает запас прочности. Менять образ жизни для здоровья мозга не поздно даже после появления признаков снижения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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