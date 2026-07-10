Перец будет цвести и наливаться до осени: бесплатная июльская подкормка творит чудеса

Сделайте это в июле — и кусты отблагодарят урожаем / PROKAZAN

Перцы в июле быстро пойдут в рост: дачники подкармливают их настоем крапивы с золой

В июле перец тратит много сил сразу на цветение, завязи и рост плодов. Если в этот момент растению не хватает питания, кусты становятся слабыми, листья желтеют, цветов мало, а урожай получается скромнее. Помочь посадкам можно без дорогих удобрений — многие огородники используют настой крапивы с древесной золой.

Когда перцу особенно нужна подкормка

В середине лета перец уже не просто наращивает зелень. Он одновременно формирует бутоны, завязи и первые плоды. На это уходит много ресурсов, поэтому даже крепкие кусты могут начать тормозить в развитии.

Подкормка нужна в первую очередь растениям с тонкими стеблями, бледными или желтеющими листьями, слабым цветением и небольшим количеством завязей. Такие признаки часто говорят о том, что кусту не хватает питания или он плохо восстанавливается после жары, перепадов температуры и поливов.

Особенно внимательно стоит смотреть на перцы в теплице. Там почва быстрее истощается, а растения часто растут плотнее, чем в открытом грунте. Если кусты выглядят вялыми и долго не двигаются в рост, подкормку лучше не откладывать.

Почему огородники выбирают крапиву

Крапива — одно из самых доступных растений для зелёного настоя. Она быстро отдаёт в воду питательные вещества, а сам настой получается мягким и понятным для овощных культур.

Такое средство помогает перцу активнее наращивать зелёную массу и поддерживает куст в период цветения. В отличие от сильных минеральных составов, крапивный настой действует постепенно и реже вызывает стресс у растения.

Использовать можно не только крапиву, но и другие молодые сорняки без семян. Однако крапиву дачники ценят особенно: она хорошо бродит, быстро готовится и почти всегда есть рядом с участком.

Как приготовить настой для перцев

Возьмите ведро объёмом 10 литров и заполните его свежей крапивой. Зелень лучше слегка измельчить руками или секатором, чтобы она быстрее отдала сок. Утрамбуйте массу и придавите камнем или другим грузом.

Залейте крапиву горячей водой температурой примерно 80–90 градусов. До самого края ведро заполнять не нужно: оставьте немного места, чтобы настой не переливался. Поставьте ёмкость на солнечное место на полтора-два дня.

За это время получится питательный зелёный экстракт. Перед использованием его нужно разбавить чистой водой в пропорции 1:1. То есть на литр настоя берут литр воды.

Зачем добавлять древесную золу

После разбавления в 10 литров готового раствора добавляют стакан древесной золы. Смесь хорошо перемешивают и сразу используют для полива под корень.

Зола помогает сбалансировать подкормку. Крапива даёт растению поддержку для роста, а зола добавляет элементы, важные для цветения и формирования плодов. Такой состав особенно полезен в момент, когда на кустах уже есть бутоны и завязи.

Важно брать именно древесную золу без примесей пластика, краски, лака и бытового мусора. Зола от сомнительных материалов может навредить почве и растениям.

Как правильно поливать перцы

Под каждый куст достаточно внести около половины литра готового раствора. Поливать нужно под корень, не заливая листья и цветы. Лучше проводить подкормку по влажной земле после обычного полива, чтобы не обжечь корни концентрированной смесью.

Оптимальное время — утро или вечер, когда нет сильной жары. В полдень растения хуже переносят любые процедуры, а влага быстрее испаряется.

Повторять такую подкормку слишком часто не нужно. Обычно достаточно одного раза в период активного цветения и завязывания плодов. Если кусты слабые, через 10–14 дней можно оценить состояние и при необходимости провести ещё одну мягкую подкормку.

Что важно не перепутать

Крапивный настой с золой — не волшебная замена уходу. Если перцы страдают от пересушенной почвы, холодной воды, нехватки света или болезней, одна подкормка не решит проблему полностью.

Сначала стоит наладить полив, убрать сорняки, проверить проветривание теплицы и состояние листьев. Если на растениях есть пятна, гниль или следы вредителей, их нужно лечить отдельно.

При правильном уходе такая натуральная подкормка помогает перцам стать крепче, активнее цвести и лучше удерживать завязи. Главное — использовать раствор умеренно и не превращать полезное средство в ежедневный полив, сообщает nashkraj.by.

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