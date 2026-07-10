Наука

Открытие физиков продлит жизнь телевизоров на квантовых точках

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Физики из США и Южной Кореи нашли способ увелич...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Ученые из США и Южной Кореи нашли способ увеличить срок службы синих светодиодов на основе квантовых точек в пять тысяч раз. Это открытие, по их мнению, позволит создавать долговечные дисплеи для мониторов и телевизоров. Результаты исследования опубликовала пресс-служба Массачусетского технологического института. пишет ТАСС.

Профессор MIT Владимир Булович отметил, что понимание процессов внутри квантовых точек поможет решить проблемы, мешающие их коммерческому использованию. Ученые также рассчитывают разработать новые светодиоды, излучающие чистый свет, с большой площадью и сверхмалой толщиной. Это даст возможность создавать как экраны, так и светильники.

Квантовые точки — это наночастицы, которые ведут себя как искусственные атомы. Они поглощают энергию и излучают свет на определенных длинах волн. Однако при работе с электричеством они быстро деградируют, особенно синие светодиоды. Чтобы выяснить причины, исследователи создали метод наблюдения за изменениями в структуре каждого слоя светодиода.

Замеры показали, что ток разрушает три слоя: сами квантовые точки, органические молекулы и наночастицы оксида цинка и магния. При этом выделялись водород и кислород. Ученые решили упаковать каждую точку в тонкую пленку из прозрачного акрилового полимера. Это продлило жизнь красных светодиодов в восемь раз, а синих — в пять тысяч раз. Аналогичный подход может повысить долговечность других источников света на квантовых точках.

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