Казанцев зовут наблюдать звездопад Пегасиды
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До 13 июля жители Казани могут наблюдать звездопад Пегасиды. Об этом рассказал профессор кафедры астрономии КФУ Юрий Нефедьев. сообщает Вечерняя Казань.
Метеорный рой образован древней кометой C/1979 Y1 (Bradfield). Она совершает оборот вокруг Солнца примерно за 300 лет. Ежегодно Земля пролетает сквозь шлейф частиц, оставленных этим небесным телом.
В час пиковой активности можно увидеть 3–4 «падающие звезды». Специалист советует наблюдать за небом вдали от городского освещения. Увидеть поток можно невооруженным глазом.
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