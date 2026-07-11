Казанцев зовут наблюдать звездопад Пегасиды

До 13 июля жители Казани могут наблюдать звездопад Пегасиды. Об этом рассказал профессор кафедры астрономии КФУ Юрий Нефедьев. сообщает Вечерняя Казань.

Метеорный рой образован древней кометой C/1979 Y1 (Bradfield). Она совершает оборот вокруг Солнца примерно за 300 лет. Ежегодно Земля пролетает сквозь шлейф частиц, оставленных этим небесным телом.

В час пиковой активности можно увидеть 3–4 «падающие звезды». Специалист советует наблюдать за небом вдали от городского освещения. Увидеть поток можно невооруженным глазом.