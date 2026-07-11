Наука

Казанцев зовут наблюдать звездопад Пегасиды

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
До 13 июля казанцы могут наблюдать звездопад Пе...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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До 13 июля жители Казани могут наблюдать звездопад Пегасиды. Об этом рассказал профессор кафедры астрономии КФУ Юрий Нефедьев. сообщает Вечерняя Казань.

Метеорный рой образован древней кометой C/1979 Y1 (Bradfield). Она совершает оборот вокруг Солнца примерно за 300 лет. Ежегодно Земля пролетает сквозь шлейф частиц, оставленных этим небесным телом.

В час пиковой активности можно увидеть 3–4 «падающие звезды». Специалист советует наблюдать за небом вдали от городского освещения. Увидеть поток можно невооруженным глазом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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