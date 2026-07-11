Технологии

Как защитить смартфон от перегрева в жару

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Эксперты рассказали, как защитить смартфон от п...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Летом смартфоны часто перегреваются, что замедляет их работу и вызывает предупреждения. Причина не только в высокой температуре воздуха, но и в неправильном использовании устройства. Эксперты рассказали, какие ошибки совершают пользователи и как безопасно охладить гаджет. пишет Российская газета.

Профессор Финансового университета Сергей Толкачев пояснил, что в жару корпус телефона поглощает тепло из окружающей среды, а прямые солнечные лучи быстро нагревают внутренние компоненты. Кроме того, сам смартфон выделяет тепло при работе процессора, графического чипа, аккумулятора и яркого экрана. Достаточно 15–20 минут на солнце или одновременного использования навигатора, камеры и быстрой зарядки, чтобы устройство ограничило яркость и производительность. Это защитный механизм, предотвращающий повреждение деталей и старение батареи, отметила доцент Анна Овсянникова.

Высокая температура опасна для аккумулятора: она ускоряет его деградацию и может привести к тепловому разгону, который взрывоопасен, предупредил доцент Евгений Сумароков. Он подчеркнул, что полностью заряженная и нагретая батарея изнашивается быстрее, чем при частых циклах зарядки.

Главная ошибка — долгое нахождение смартфона под солнцем, даже если он не используется. Также вредно пользоваться телефоном во время зарядки, особенно играя или снимая видео. Чехлы ухудшают отвод тепла, поэтому летом их лучше снимать. Если гаджет перегрелся, его нужно убрать в тень, закрыть тяжелые приложения, уменьшить яркость и включить режим энергосбережения. Резкое охлаждение, например в морозилке, опасно: конденсат и хрупкость материалов могут повредить устройство.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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