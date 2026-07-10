Наука

Органоид почки человека выращен из стволовой клетки

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Ученые из Университета Южной Калифорнии создали новый метод выращивания лабораторной ткани почек. Они получили структуры, воспроизводящие естественное развитие органа. Технология повысит точность моделирования тканей для тестирования лекарств. об этом сообщает TechInsider.

Органоиды — трехмерные клеточные структуры, имитирующие строение и функции реальных органов. Искусственные клетки управляют их ростом, что открывает возможности для лечения не только почек, но и печени, сердца или легких.

Исследователи объединили фундаментальную биологию и биоинженерию. В ходе картирования развития органа обнаружена новая ось развития, организующая нефроны — фильтрующие единицы почки. Созданы искусственные клетки-организаторы, которые направляют развитие стволовых клеток в структуры, близкие к анатомическим аналогам эмбриона.

Ранее биологи погружали образцы в однородный химический раствор. Новая методика использует локальный кластер спроектированных клеток, выделяющих контролируемое количество белков Wnt. Эти белки служат маяками, управляющими формированием почки. Нефроны притягиваются к источнику сигнала, повторяя геометрию реального органа.

Обнаружена новая ось развития нефрона. Традиционные органоиды не имели собирательных трубочек и развивались хаотично. Внедрение синтетических клеток решает эту проблему, обеспечивая воспроизводимость результатов и открывая путь к созданию функциональных органов для трансплантации.

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