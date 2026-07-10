Технологии

Российский перехватчик «Хант» предугадает маневры дронов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Дрон-перехватчик «Хант» с искусственным интеллектом способен самостоятельно предугадывать маневры цели. Об этом сообщил представитель компании-разработчика Neat, передает ТАСС. сообщает Lenta.ru.

В аппарат встроена обученная нейросеть. После получения целеуказания от радиолокационной станции и вывода в нужный район включается ИИ, который ведет перехватчик к беспилотнику противника.

«Хант» предназначен для перехвата дронов самолетного типа. Сейчас конструкторы работают над возможностью поражения тяжелых коптеров. Запуск возможен с руки или с наземной установки. Максимальная скорость — 290 км/ч, дальность — 40 км.

Ранее в зоне СВО начались испытания дрона-перехватчика «Сварог про» с ИИ. Этот аппарат также запускается с руки и может нести боевую часть.

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