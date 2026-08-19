Технологии

Sonos вновь разрешила управлять колонками с экрана блокировки iPhone

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Sonos выпустила обновление своего приложения, которое возвращает возможность управлять воспроизведением музыки с экрана блокировки iPhone. Функция снова работает через систему Live Activities.

Впрочем, есть ограничения. Чтобы поменять громкость или переключить трек, придётся разблокировать смартфон. Когда воспроизведение остановлено, информация о треке исчезает с экрана через 15 минут. Также не отображается обложка альбома.

Управление работает и в автомобилях через CarPlay, и на часах Apple Watch, но в этих случаях доступен только просмотр данных, изменять настройки нельзя.

Аналогичная возможность существовала в 2016 году, но в 2023-м её отключили, поскольку прежний механизм перестал соответствовать требованиям Apple.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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