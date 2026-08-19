Новости Татарстана

В Татарстане за десять лет благоустроили 450 общественных пространств

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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За десять лет в Татарстане благоустроили 450 общественных пространств: парки, скверы, набережные. Работы затронули все районы республики, включая Казань и Набережные Челны. Суммарно на это потратили около 29 млрд рублей, рассказал министр строительства Марат Айзатуллин.

Республика системно занялась благоустройством еще в 2015 году. Позже этот опыт лег в основу федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Примечательно, что 14 млрд рублей из общей суммы поступило из федерального бюджета.

В 2026-м планируют обновить еще 51 территорию — на это заложено 2,7 млрд рублей. Строительная готовность уже около 70%. Татарстан стабильно выигрывает Всероссийский конкурс: с 2018 года поддержку получили 60 проектов, это максимум среди регионов. Сейчас завершены 42, еще 13 должны закончить в этом году, а к пяти приступят в 2027-м.

Отдельно в 2026-м продолжаются работы на шести объектах, победивших в конкурсе в прошлом году. На них выделили 906 млн рублей, из которых 474,5 млн — федеральные. Готовность этих объектов — 56%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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