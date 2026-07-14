Экономика

Объем операций на денежном рынке Мосбиржи достиг рекорда в июне

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Московская биржа зафиксировала рекордный средне...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Среднедневной объем операций на денежном рынке Московской биржи в июне достиг исторического максимума — 7,5 трлн рублей. За первое полугодие число корпоративных клиентов выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило почти 9,6 тыс. участников, из которых 9,4 тыс. работают через брокеров.

Общий объем сделок превысил 180 трлн рублей — это на 42% больше, чем годом ранее. Большинство операций краткосрочные: во втором квартале юрлица размещали средства в среднем на 2,3 дня под 14,22%, а привлекали — на 3 дня по ставке 14,31%. В этот период ключевая ставка ЦБ снизилась с 15% до 14,25%.

Среднедневная открытая позиция нефинансовых корпораций в первом полугодии составила 2,4 трлн рублей, что в 1,5 раза выше прошлогоднего показателя и составляет около четверти всего сегмента с центральным контрагентом. Рост числа клиентов и объемов операций связан со стремлением компаний повысить эффективность управления ликвидностью.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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