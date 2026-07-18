Экономика

Фирма в Татарстане лишилась техники из-за долга в 4,7 млн

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Судебные приставы арестовали строительную техни...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане строительная компания осталась без бетономешалки и автобетононасоса — технику арестовали за долг в 4,7 миллиона рублей. Владелец фирмы с 2025 года не выплачивал деньги бизнес-партнёру, игнорируя решение суда. Сначала приставы заблокировали счета, но это не помогло. Тогда они приехали на стройплощадку прямо во время работ и арестовали технику. Её отправили на спецстоянку. Если долг не погасят, имущество выставят на торги. По оценкам, его стоимости хватит, чтобы покрыть задолженность. В пресс-службе ГУФССП по Татарстану предупредили: уклонение от финансовых обязательств может парализовать бизнес.

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