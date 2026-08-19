Татарстан занял второе место в ПФО по сбору яблок

В 2025 году аграрии Татарстана собрали 50 тысяч тонн яблок. Это в 3,2 раза больше, чем годом ранее, и второй результат в Приволжском округе.

Впереди только Саратовская область — 52 тысячи тонн. Самарская область отстала ненамного: 41 тысяча тонн. При этом весь ПФО выдал 307 тысяч тонн яблок, прибавив 92% к прошлогоднему урожаю. На округ приходится примерно десятая часть всероссийского сбора.

Резко выросли показатели в Пензенской (26 тыс. тонн, в 8,6 раза) и Оренбургской (24 тыс. тонн, почти в 6 раз) областях. Аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка объясняют скачок выходом на пик плодоношения интенсивных и суперинтенсивных садов. Такие саженцы дают промышленный урожай уже на третий-четвертый год.

Не только яблоками богат округ: груш в ПФО собрали 64 тысячи тонн, на 64% больше. Татарстан здесь — 8 тысяч тонн, рост в десять раз. Впереди Нижегородская (12 тыс.) и Самарская (11 тыс.) области. В следующем году урожай груш в округе может вырасти ещё на 15%, а яблок — до 317 тысяч тонн.