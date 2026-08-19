Новости Казани

В Казани заложили аллею дружбы России и Китая

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Казани появилась необычная аллея дружбы: у Центра уникального мастерства высадили китайскую сливу, барбарис и сосны. Саженцы посадили в среду, 19 августа, в финале международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай». Событие приурочили к двум юбилеям — 30-летию стратегического партнерства стран и 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

В церемонии участвовали глава Минэкологии Татарстана Азат Зиганшин, руководитель Агентства инвестразвития республики Талия Минуллина и заместитель председателя Китайской части Российско-Китайской палаты Шэн Гофэй. Они вместе с участниками форума взялись за лопаты, чтобы заложить новую зеленую зону.

Теперь у казанцев появилось место, которое будет напоминать о дружбе с Китаем. Аллея станет частью городского ландшафта и, возможно, одной из точек притяжения для прогулок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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