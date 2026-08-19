Новости Татарстана

Учеников 6-11 классов Татарстана ждут обновленные уроки профориентации

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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С 1 сентября в школах Татарстана стартуют обновленные уроки профориентации для учеников 6-11 классов. В курс «Россия – мои горизонты» впервые добавят региональный блок: школьников познакомят с экономикой, промышленностью и востребованными профессиями республики.

Программу разработал Институт развития образования Татарстана вместе с министерствами, вузами, колледжами и крупными предприятиями. Запланировано девять занятий. Ребятам расскажут о кадровых потребностях ключевых отраслей, условиях труда и карьерных перспективах. В списке — высокотехнологичное сельское хозяйство, ТЭК, инженерия и беспилотные системы, нефтедобыча и переработка, IT и телекоммуникации, машиностроение, строительство и предпринимательство.

Форматов два: отраслевой и практико-ориентированный. На первом ученики изучат историю отраслей, примеры трудовой доблести и эффективного производства. На втором — решат реальные задачи от предприятий, освоят «формулы профессий» и составят индивидуальные образовательные маршруты.

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