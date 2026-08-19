В Сокурах открылось новое здание сельского исполкома

В Сокурах Лаишевского района открылось новое здание сельского исполкома. Здесь будут решать самые насущные вопросы — от благоустройства до соцподдержки. На церемонию приехали глава района Ильдус Зарипов и председатель Совета муниципальных образований республики Экзам Губайдуллин.

Здание возвели по программе, действующей в Татарстане с 2016 года. За это время в регионе построили 117 административных корпусов и отремонтировали 264. В Лаишевском районе сдали четыре новых объекта и обновили четыре. До 2030 года здесь появятся еще три здания и капитально отремонтируют два.

Сокуры продолжают расти: сейчас тут больше 9 тысяч домовладений, проектируются три детских сада. На дороги в 2026 году выделили 120 миллионов рублей. Освещение смонтировали на участке трассы Арышхазды — Обухово, а между старыми и новыми Сокурами строят 1,2 км пешеходных дорожек.