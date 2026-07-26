Привязка карты к сервисам: юрист назвал риски списаний
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Привязка банковской карты к платежным сервисам может привести к несанкционированным списаниям средств. С таким предупреждением выступил юрист Александр Хаминский. Он отметил, что пользователи рискуют потерять деньги из-за возможных уязвимостей в системах. Подробности инцидентов или конкретные сервисы юрист не уточнил. Об этом сообщило агентство «Прайм».
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