Новости Казани

Мэрия Казани объяснила отсутствие качественных бесплатных пляжей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Жительница Казани раскритиковала отсутствие без...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Казань стоит на Волге, но горожане всё чаще уезжают за город, чтобы искупаться. Бесплатных пляжей в черте города раз-два и обчелся, да и те с водой, которая не проходит проверку Роспотребнадзора.

В городском чате одна из жительниц высказалась резко: «Лучше бы пляжами занимались. Позорище! При таком обилии водоемов в черте города ни одного приличного и безопасного городского (некоммерческого) пляжа нет. Почему-то в этом случае про туризм никто не думает!»

В администрации города пояснили: чтобы открыть новый пляж, нужно одновременно сложиться трем факторам — финансированию, качеству воды и подходящему участку. «При пересечении этих трех составляющих решение возможно», — ответили чиновники. Мэрия предложила горожанам самим предлагать места через интернет-приемную.

Кстати, по данным Роспотребнадзора на середину июля, из 25 пляжей Татарстана проверку прошли только 15. И ни один из них не находится в Казани. Санитарные проверки проводят каждые 10 дней.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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