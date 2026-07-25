Новости Татарстана

В Татарстане уборочную кампанию планируют закончить до 1 сентября

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил завер...

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Уборочную кампанию в Татарстане планируют завершить до 1 сентября, но раис республики Рустам Минниханов поставил задачу уложиться до конца августа. На совещании с главами районов обсудили готовность к страде.

Зерновые в этом году посеяны на 1,1 миллиона гектаров, из них 568 тысяч — масличные. Техники, по словам Минниханова, достаточно, топливо есть. Главное — грамотно задействовать комбайны и сушилки.

Кроме уборки, поручено обеспечить полуторагодовой запас кормов для скота — включая личные подсобные хозяйства. Минсельхоз возьмет этот вопрос на ежедневный контроль.

Особое внимание — условиям труда механизаторов: достойная зарплата, пожарная безопасность и горячее питание в полях.

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