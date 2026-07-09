Технологии

Представлен Moto G77 Power: бюджетный смартфон с емким аккумулятором

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Motorola представила Moto G77 Power — недорогой...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Новый Moto G77 Power от Motorola (бренд Lenovo) привлекает внимание емкой батареей и защитой по военному стандарту. Устройство работает на чипсете Dimensity 6400, оснащено 8 ГБ оперативной и 128 ГБ расширяемой памяти, а также управляется Android 16. об этом сообщает TechInsider.

Смартфон получил 6,72-дюймовый LCD-экран с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой 120 Гц и яркостью до 1050 нит. Основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор Sony Lytia 600, широкоугольный модуль на 8 Мп и фронталку на 32 Мп.

Главная особенность — аккумулятор на 7000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт и обратной зарядкой 6 Вт. Гаджет защищен от пыли и брызг по стандарту IP64, а также соответствует военному стандарту MIL-STD-810H.

Недостаток — короткий жизненный цикл: только одно крупное обновление ОС и три года патчей безопасности. Из прочего: сканер отпечатков в кнопке питания, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, стереодинамики с Dolby Atmos, 3,5-мм разъем и USB Type-C.

Цена новинки — 270 долларов за версию 8/128 ГБ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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