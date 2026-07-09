Мошенники звонят казанцам от имени мэрии: как защититься

В Казани появилась новая схема обмана: злоумышленники звонят горожанам, представляясь сотрудниками мэрии. Они обещают выплаты и награды, а затем просят назвать паспортные данные, СНИЛС и другую личную информацию. Об этом предупреждает администрация города. сообщает 116.ru.

«Мэрия и районные администрации никогда не запрашивают персональные данные по телефону. Если вам поступил такой звонок, не сообщайте никаких сведений, завершите разговор и обратитесь в полицию», — рассказали в мэрии.

Специалисты дали несколько советов, как не стать жертвой мошенников. Игнорируйте подозрительные сообщения и звонки с незнакомых номеров. Никому не называйте личные данные и коды из СМС. Установите на телефон определитель номера и антивирус, включите двухфакторную защиту в соцсетях, а на «Госуслугах» — функцию «Доверенный контакт». Не переходите по подозрительным ссылкам. Подключите в банке сервис «Вторая рука», чтобы близкий человек мог видеть ваши операции. Оформите самозапрет на кредиты и регистрацию сим-карт.

Если вы попали в подобную ситуацию, обращайтесь в полицию, в свой банк, по телефону 102 или в колл-центр мэрии Казани.