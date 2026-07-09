Криминал

Мошенники звонят казанцам от имени мэрии: как защититься

Служба новостей Автор статьи
Мошенники звонят казанцам от имени мэрии, обеща...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Казани появилась новая схема обмана: злоумышленники звонят горожанам, представляясь сотрудниками мэрии. Они обещают выплаты и награды, а затем просят назвать паспортные данные, СНИЛС и другую личную информацию. Об этом предупреждает администрация города. сообщает 116.ru.

«Мэрия и районные администрации никогда не запрашивают персональные данные по телефону. Если вам поступил такой звонок, не сообщайте никаких сведений, завершите разговор и обратитесь в полицию», — рассказали в мэрии.

Специалисты дали несколько советов, как не стать жертвой мошенников. Игнорируйте подозрительные сообщения и звонки с незнакомых номеров. Никому не называйте личные данные и коды из СМС. Установите на телефон определитель номера и антивирус, включите двухфакторную защиту в соцсетях, а на «Госуслугах» — функцию «Доверенный контакт». Не переходите по подозрительным ссылкам. Подключите в банке сервис «Вторая рука», чтобы близкий человек мог видеть ваши операции. Оформите самозапрет на кредиты и регистрацию сим-карт.

Если вы попали в подобную ситуацию, обращайтесь в полицию, в свой банк, по телефону 102 или в колл-центр мэрии Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Польза

день назад

Самая большая печаль лечится не слезами: мудрость Омара Хайяма звучит актуально спустя 1000 лет

Польза

день назад

Запах пота исчезает без дезодоранта: это масло наносят на ладони и протирают подмышки

санэпидемстанция сергиев посад

Гороскопы

7 часов назад

Красота июля может обмануть: этим знакам Зодиака стоит готовиться к неприятным поворотам

Интересное в Казани

3 дня назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

чистка компьютера

Новости России

21 час назад

Ошибка может дорого обойтись водителю: какую канистру для бензина нужно выбирать на АЗС

Кулинария

день назад

Картошка с румяной корочкой затмит привычные блюда: картофель по-диканьски съедают до последнего кусочка

Наука

день назад

Почему Антарктида замерзла раньше Арктики: новый ответ

Технологии

день назад

Генетики опознали останки солдата Войны за независимость
Новости Татарстана
23 минуты назад

Семь УК в Татарстане вернули жителям 16 млн рублей после перерасчета за СОИ

ГЖИ Татарстана сообщила, что семь УК вернули жи...

Наука

3 минуты назад

На черепе возрастом 100 тысяч лет нашли след удара острым оружием

Технологии

21 минуту назад

Росреестр применит ИИ для обработки космических данных

Наука

41 минуту назад

Ученые выявили уязвимость ИИ в поиске внеземной жизни

Наука

58 минут назад

В Петербурге создали генный препарат от тяжёлых форм рака
На удвоенные пособия родившим на селе в Татарст...
Важное в РТ
47 минут назад

На удвоенные пособия родившим на селе в Татарстане заложили более 200 млн

Технологии

час назад

Мониторы LG и Dell устанавливают рекламное ПО

Армия и оружие

час назад

Минниханов призвал разработчиков ускорить создание беспилотников

Технологии

час назад

В Казани показали комплекс обнаружения дронов «Гадалка»
Гид по Казани
6 дней назад

ЛетоSOS — МедКазань 2026: куда обращаться летом при травмах и ожогах