Наука

В России разработали препарат на основе лактобактерии для борьбы с депрессией

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российские генетики разработали новый препарат, действующий как антидепрессант для пациентов с лишним весом. Результаты тестирования представили на конференции в Новосибирске. В основе средства — лактобактерии. сообщает ФармМедПром.

Над проектом работали ученые из Института общей генетики РАН и Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии. Тестирование у пациентов с ожирением показало снижение депрессии и тревожности.

Заведующий отделом генетических основ биотехнологии Института общей генетики РАН, профессор Валерий Даниленко сообщил, что в пилотном проекте участвовали люди 34–36 лет с ожирением и униполярной депрессией. Через 28 дней приема препарата их состояние улучшилось: депрессия перешла из средней стадии в легкую, снизился уровень тревожности. Участники отметили нормализацию работы кишечника, улучшение настроения, памяти и концентрации.

Профессор Даниленко подчеркнул, что в исследовании были пациенты с разными формами депрессии, часто сопровождающей хронические заболевания. Препарат на основе Lactobacillus brevis показал хорошие результаты у людей с метаболическим синдромом, включая ожирение.

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