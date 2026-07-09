Наука

Цифровая платформа обучит студентов создавать рецептурные лекарства

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Сеченовском университете запустили цифровую п...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Сеченовском университете запустили платформу «Цифровая рецептура». Она позволяет студентам в виртуальном формате освоить все этапы изготовления рецептурных препаратов: от оформления рецепта до фармацевтического контроля. Сервис включает цифровой учебник, видеолекции, справочник лекарственных средств и тренажеры для отработки навыков. По словам заведующей кафедрой фармакологии Елены Смолярчук, платформа уже внедрена в образовательный процесс. В будущем ее планируют использовать в других вузах и для повышения квалификации специалистов. сообщает Известия.

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