В Сеченовском университете запустили платформу «Цифровая рецептура». Она позволяет студентам в виртуальном формате освоить все этапы изготовления рецептурных препаратов: от оформления рецепта до фармацевтического контроля. Сервис включает цифровой учебник, видеолекции, справочник лекарственных средств и тренажеры для отработки навыков. По словам заведующей кафедрой фармакологии Елены Смолярчук, платформа уже внедрена в образовательный процесс. В будущем ее планируют использовать в других вузах и для повышения квалификации специалистов. сообщает Известия.