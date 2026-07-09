Мошенники запустили обманную схему с «инвестботами»

Специалисты выяснили, что злоумышленники используют поддельные новости для заманивания пользователей на фиктивные ИИ-платформы. Их цель — убедить жертву вложить деньги, обещая быстрый рост капитала. После первого перевода начинается психологическая обработка, вынуждающая вносить всё более крупные суммы. об этом сообщает RT на русском.

Аналитики обнаружили 64 мошеннических сайта, нацеленных на пользователей из России, Казахстана, Польши и Болгарии. Около 80% таких ресурсов маскируются под бренды IT-компаний, 18% — под банки, а 2% — под социальные медиа.

Чат-боты действуют по единому шаблону: представляются «умным роботом» или торговыми алгоритмами известного бренда и сулят ежедневный доход в $300. Для убедительности накручиваются фальшивые отзывы.

Некоторые боты сразу запрашивают контактные данные, другие предлагают «посмотреть, как зарабатывать», третьи интересуются опытом торговли на бирже. Специалисты советуют не верить обещаниям гарантированного дохода, проверять информацию и не доверять скриншотам лицензий на неофициальных сайтах.