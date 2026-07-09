Технологии

Стоматолог предупредила об опасности кап с маркетплейсов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Желание быстро получить ровную улыбку без визита к врачу приводит людей на маркетплейсы, где продаются недорогие прозрачные капы. Однако за внешней простотой скрываются серьёзные риски. Стоматолог-ортодонт Кристина Кучаева из клиники DM Stom пояснила Life.ru, что настоящие системы для выравнивания зубов изготавливаются индивидуально после полной диагностики. пишет Life.ru.

Универсальных кап для исправления прикуса не существует. Перед началом лечения врач проводит осмотр, рентген, цифровое сканирование или слепки, оценивает состояние костной ткани, дёсен, сустава и прикуса. Только после этого составляется поэтапный план перемещения зубов.

Капы с маркетплейсов не учитывают индивидуальные особенности. Они не могут обеспечить правильное и безопасное перемещение зубов. Неправильное давление способно привести к расшатыванию зубов, повреждению связок, воспалению дёсен и убыли костной ткани. Кроме того, не все нарушения прикуса исправляются только капами: иногда требуется лечение кариеса, удаление зубов мудрости или другие конструкции.

Наблюдение врача во время лечения обязательно. Даже с индивидуальными элайнерами пациент регулярно посещает ортодонта, который контролирует процесс и корректирует план. Многие изделия с маркетплейсов вообще не являются медицинскими системами — это обычные силиконовые или пластиковые капы, подходящие как спортивные аксессуары, но не для исправления прикуса.

Экономия на лечении может оказаться мнимой. При осложнениях восстановление здоровья зубов потребует больших затрат и может занять несколько лет. Исправление прикуса — медицинская процедура, требующая точной диагностики, индивидуального плана и контроля специалиста. Только такой подход даёт красивую улыбку безопасно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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