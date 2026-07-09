Технологии

В России разработан первый генетический справочник сердечно-сосудистых болезней

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) разработан первый национальный справочник генетических особенностей россиян с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он предназначен для оценки и прогнозирования рисков развития болезней. Справочник уже размещен в Национальном информационном ресурсе, где собраны данные о популяционных иммунологических и генетических исследованиях в стране. База будет регулярно обновляться, сообщает РИА Новости. пишет Российская газета.

Уникальность справочника — в возможности оценить риски сердечно-сосудистых патологий с учетом генетических особенностей, основанных на данных именно российской популяции. В него включено более 150 форм кардиологических заболеваний, включая редкие наследственные варианты.

«Это еще один уверенный шаг России к персонализированной медицине, построенной на анализе собственных, отечественных генетических данных», — отметили в ФМБА.

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