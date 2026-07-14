Технологии

Пользователи из Новосибирска сообщают о сбое в работе Google и Apple

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Жители Новосибирска жалуются на массовый сбой сервисов Google и Apple. Доступ к ним удаётся восстановить только через VPN, сообщает портал detector404.ru.

Первые жалобы начали поступать около получаса назад. На долю Новосибирска приходится 3% от общего числа обращений. Также неполадки фиксируют в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской и Самарской областях.

Причины сбоя пока не раскрываются.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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