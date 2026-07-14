Пользователи из Новосибирска сообщают о сбое в работе Google и Apple
Жители Новосибирска жалуются на массовый сбой сервисов Google и Apple. Доступ к ним удаётся восстановить только через VPN, сообщает портал detector404.ru.
Первые жалобы начали поступать около получаса назад. На долю Новосибирска приходится 3% от общего числа обращений. Также неполадки фиксируют в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской и Самарской областях.
Причины сбоя пока не раскрываются.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец