Новости Татарстана

Девять человек погибли в ДТП с маломерными судами в Татарстане

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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С начала года в Татарстане произошло семь происшествий с участием маломерных судов, в которых погибли девять человек. В связи с этим надзорные органы провели масштабный рейд на водных объектах региона.

Совместная проверка транспортной прокуратуры, ГИМС и других ведомств была направлена на выявление нелегальных перевозчиков и судоводителей, нарушающих правила безопасности. В ходе рейда проверили десятки маломерных судов — от моторных лодок до гидроциклов.

По итогам проверок выписали 34 штрафа за различные нарушения. 13 судов эвакуировали на специализированную стоянку.

Как отметили в надзорных органах, чаще всего судоводители нарушают правила из-за отсутствия документов, перегрузки, управления в состоянии опьянения и отсутствия спасательных жилетов. Именно эти факторы нередко приводят к трагедиям.

В ГУ МЧС России по Татарстану напомнили, что безопасность на воде зависит от самих судоводителей, и призвали ответственно подходить к эксплуатации маломерных судов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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