В Татарстане утвердили единые меры поддержки участников СВО и их семей

В Татарстане приняли постановление, которое устанавливает единые меры поддержки для участников СВО и их семей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее меры поддержки могли различаться в зависимости от муниципалитета, теперь они приведены к общему стандарту. Новые правила направлены на унификацию помощи и упрощение её получения.