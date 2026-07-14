Новости Татарстана

В Татарстане утвердили единые меры поддержки участников СВО и их семей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Татарстане приняли постановление, которое устанавливает единые меры поддержки для участников СВО и их семей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее меры поддержки могли различаться в зависимости от муниципалитета, теперь они приведены к общему стандарту. Новые правила направлены на унификацию помощи и упрощение её получения.

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