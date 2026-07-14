Новости Татарстана

Татарстанцев приглашают на интернет-акцию ко Дню семьи

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В России запущена интернет-акция «Запредельная ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В России запущена интернет-акция «Запредельная сила – семьЯ», приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Организаторы приглашают жителей Татарстана присоединиться к проекту, посвященному семейным ценностям и единству.

Чтобы принять участие, нужно зайти на сайт СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, открыть форму «Написать признание», указать адресатов, написать теплые слова своим близким и приложить фотографию семейного круга.

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