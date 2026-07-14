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В Татарстане до мая 2027 года установят 600 сирен оповещения

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане до мая 2027 года установят 600 сир...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане до мая 2027 года планируют установить еще 600 сирен для оповещения о ракетной опасности. Об этом сообщил глава Минцифры республики Илья Начвин на коллегии ведомства.

Сейчас в регионе работают 547 сирен в 12 населенных пунктах. До конца 2026 года смонтируют еще 200 установок, а затем — до мая 2027 года — еще 600. Всего планируется довести количество сирен до 1,6 тысячи, чтобы полностью закрыть каждый квартал.

Начвин отметил, что с начала 2026 года режим ракетной опасности вводили 21 раз, в общей сложности на 34 часа. Он подчеркнул, что громкие звуки могут доставлять дискомфорт, но их цель — вовремя предупредить и обезопасить жителей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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