Экономика

Средний срок потребкредита в июле снизился на 14,4%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Финансовая иллюстрация с графиком снижения и мо...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Средний срок потребительского кредита в июле 2026 года составил 2,24 года, сократившись в годовом выражении на 14,4%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), основанных на сведениях кредиторов.\n\nГодом ранее этот показатель равнялся 2,62 года. При этом по сравнению с июнем 2026 года средний срок, наоборот, увеличился на 8,1% — с 2,08 года, отметили в бюро.\n\nСреди 30 регионов-лидеров по потребительскому кредитованию самые длинные сроки в июле зафиксированы в Санкт-Петербурге (2,65 года), Москве (2,52 года), Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (2,43 года), Новосибирской (2,37 года) и Московской (2,36 года) областях. Минимальные значения — в Приморском крае (2 года), Нижегородской (2,08 года), Хабаровском (2,13 года), Свердловской и Самарской (2,14 года) областях. Наибольшее годовое сокращение показали Санкт-Петербург (-24,5%), Москва (-20,3%), Тюменская область (-18,6%), Новосибирская (-16,9%) и Московская область (-16,8%).\n\nКак отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, после пиковых значений в августе прошлого года (3 года) средний срок стабилизировался в диапазоне 2–2,4 года. Банки сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй заёмщиков, поэтому потенциальным клиентам стоит следить за своей кредитной историей, добавил он.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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