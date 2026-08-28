Технологии

Отключение индексации поиска в Windows 11 ускорит работу ОС

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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По данным издания MakeUseOf, отключение встроенной индексации поиска в Windows 11 может заметно ускорить работу операционной системы. Журналист Олувасеун Бамисиле опытным путем установил, что этот процесс способен потреблять от 200 до 500 мегабайт оперативной памяти.

Индексация нужна для поддержания поиска в актуальном состоянии: Windows постоянно сканирует файлы в фоновом режиме, поэтому ресурсы процессора, памяти и диска используются даже тогда, когда пользователь ничего не ищет. Если компьютер испытывает нехватку памяти, специалист советует отключить эту функцию.

Чтобы временно приостановить индексацию, нужно открыть параметры, перейти в раздел «Конфиденциальность и безопасность», затем в подраздел «Поиск» и выбрать «Дополнительные параметры индексирования». В появившемся окне нажмите кнопку «Приостановить». Для полного отключения потребуется запустить «Службы», найти «Поиск Windows», открыть «Свойства» и изменить тип запуска на «Отключено».

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