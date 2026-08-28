Татарстан остался на четвертом месте по объему доходов бюджета

Татарстан сохранил четвертое место среди регионов по величине налоговых и неналоговых доходов. Впереди только Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Данные на 1 августа озвучила замминистра финансов республики Алла Анфимова.

В консолидированный бюджет Татарстана с начала года поступило 381,8 миллиарда рублей. Из них 318,9 миллиарда — в бюджет республики, еще 62,9 миллиарда — в местные. Годовой план в 604,1 миллиарда рублей исполнен на 63,2 процента.

По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 43,4 миллиарда рублей, или на 12,8 процента. Всего из Татарстана мобилизовано 1 триллион 52 миллиарда рублей: 670,6 миллиарда ушли в федеральный бюджет, остальное — в консолидированный бюджет республики. Рост к прошлому году — 8,3 процента.

Основную часть доходов обеспечивают НДФЛ (33%) и налог на прибыль организаций (29%). Далее идут налог на имущество (11%), неналоговые доходы (10%), налог на совокупный доход (8%) и акцизы (7%).