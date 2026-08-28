Новости Казани

Казань выделит по 33,1 млн рублей в год на поддержку МСП

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Казань в 2027–2029 годах направит 99,42 млн руб...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Казань собирается направить почти 99,5 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в 2027–2029 годах. Ежегодно из городского бюджета на эти цели хотят выделять по 33,1 млн рублей. Проект постановления исполкома уже вынесли на антикоррупционную экспертизу.

Средства пойдут из казны Казани, но не исключено софинансирование из бюджета Татарстана и федерального. Правда, объемы финансирования пока прогнозные: их могут скорректировать с учетом реальных возможностей бюджетов.

К концу 2029 года власти ожидают, что доля МСП в валовом территориальном продукте Казани достигнет 42,8%. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в расчете на тысячу жителей вырастет до 66,05%. Доля среднесписочных работников, занятых у субъектов МСП, составит 36,63%.

Напомним, в Госдуму поступил законопроект о кредитных каникулах для предпринимателей и самозанятых, пострадавших из-за чрезвычайных ситуаций. Им разрешат приостанавливать платежи или снижать их без ухудшения кредитной истории.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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