Российская платформа «Барраж-2» появится в 2028 году

Стратосферную платформу «Барраж-2» представят в России в 2028 году. О планах сообщил руководитель центра авиационно-космических технологий Фонда перспективных исследований Ян Чибисов на форуме «Технопром-2026». Устройство будет работать в режиме дирижабля и использоваться для прикладных задач.

На первом этапе аппарат оснастят простой энергоустановкой, что позволит выполнять кратковременные полеты. Кроме того, платформа получит систему пневматической балластировки: она даст возможность менять высоту и задействовать воздушные потоки для перемещения, удержания в заданной области или движения по заданной траектории.

Разработчики также рассматривают установку оборудования для внеземной связи 5G NTN. Подробности приводит издание Ferra.

Ранее хостинг-провайдер RUVDS вместе с «Стратонавтикой», Мурманским арктическим университетом, Госкорпорацией «Росатом» и радио «Маяк» провел эксперимент по FM-радиовещанию из стратосферы в районе Северного полюса.