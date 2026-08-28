Технологии

Российская платформа «Барраж-2» появится в 2028 году

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В 2028 году в России представят стратосферную п...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Стратосферную платформу «Барраж-2» представят в России в 2028 году. О планах сообщил руководитель центра авиационно-космических технологий Фонда перспективных исследований Ян Чибисов на форуме «Технопром-2026». Устройство будет работать в режиме дирижабля и использоваться для прикладных задач.

На первом этапе аппарат оснастят простой энергоустановкой, что позволит выполнять кратковременные полеты. Кроме того, платформа получит систему пневматической балластировки: она даст возможность менять высоту и задействовать воздушные потоки для перемещения, удержания в заданной области или движения по заданной траектории.

Разработчики также рассматривают установку оборудования для внеземной связи 5G NTN. Подробности приводит издание Ferra.

Ранее хостинг-провайдер RUVDS вместе с «Стратонавтикой», Мурманским арктическим университетом, Госкорпорацией «Росатом» и радио «Маяк» провел эксперимент по FM-радиовещанию из стратосферы в районе Северного полюса.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Лаваш режу ножницами прямо в яйца: через 10 минут никто уже не вспоминает про бутерброды

Гид по Казани

17 часов назад

Где отдохнуть? Лучшие места для перезагрузки рядом с Казанью

воняет ли клоп

Кулинария

день назад

Пирог в духовке поднимается идеально, а потом резко опадает: одно действие портит всю выпечку

Интересное в Казани

2 дня назад

Япония вместо Европы: почему путешественникам из Казани стоит присмотреться к этой стране

женская кавер группа в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Рыба разваливается при первом переворачивании: одна ошибка лишает ее красивой корочки

Кулинария

день назад

Баклажан отправляю в духовку целиком: самое интересное начинается, когда разрезаю его пополам

Кулинария

день назад

Яблоки в шарлотку больше не режу: одно движение меняет всю середину пирога

Кулинария

20 часов назад

Фарш тонко размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Кулинария

день назад

Гречку больше не подаю просто гарниром: добавляю сыр и жарю румяные лепешки
Новости Казани
19 минут назад

В Казани установили рекорд: из чак-чака сделали флаг Татарстана

В Казани из 300 кг чак-чака сделали флаг Татарс...

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане испытали отечественный спектрометр для контроля тяжелых металлов

Интересное в Казани

21 час назад

Красивый профиль не главное: как в Казани выбирают хирурга для подтяжки лица

Новости Татарстана

6 часов назад

Лагерь "Аркадаш" в Татарстане собрал молодежь из 14 стран

Технологии

8 часов назад

МТС и ФПК оснастят поезда усилителями сигнала до конца 2026 года
Казань выделит по 33,1 млн рублей в год на подд...
Новости Казани
51 минуту назад

Казань выделит по 33,1 млн рублей в год на поддержку МСП

Новости Татарстана

8 часов назад

Татарстан представил цифровую экосистему мониторинга на конференции в Казани

Технологии

9 часов назад

Эксперт F6 посоветовал покупать школьникам кнопочные телефоны

Новости Казани

10 часов назад

В Казани стартовала международная программа для молодых лидеров INNOverse50+
В Татарстане назвали размеры доплат к пенсии за...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане назвали размеры доплат к пенсии за заслуги