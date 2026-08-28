Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за 7 месяцев 2026 года

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за июль и 7 месяцев 2026 года.

Дмитрий Пьянов, Первый заместитель президента-председателя Правления, Финансовый директор Банка ВТБ, отметил:

«По итогам 7 месяцев 2026 года чистая прибыль Группы ВТБ составила 265,6 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 16,2%. Ключевым драйвером результата стало восстановление чистой процентной маржи — до 2,6% за 7 месяцев против 1,1% годом ранее, а в июле маржа достигла 2,7% на фоне роста чистых процентных доходов в 2,6 раза за 7 месяцев 2026 года.

Реализуемый нами «кредитный манёвр» — смещение портфеля в пользу корпоративного кредитования при одновременном снижении доли розницы — позволил оптимизировать использование капитала: норматив общей достаточности капитала Н20.0 вырос с начала года до 10,6% против 9,8% на 1 января.

Качество активов остаётся стабильным: доля неработающих кредитов — 3,6% при покрытии резервами 148%, уровень стоимости риска находится в рамках прогнозных значений – 0,9% за 7 месяцев и 0,8% в июле 2026 года.

Достигнутые в июле результаты подтверждают, что Группа уверенно движется по намеченной траектории реализации стратегии и выполнения поставленных на 2026 год целей».

«Кредитный маневр» оптимизирует использование капитала

По состоянию на 31 июля 2026 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 25,7 трлн рублей, увеличившись в июле на 0,2% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки снижение составило 0,1%) и увеличившись на 4,7% с начала 2026 года (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 4,3%). Кредиты юридическим лицам составили 18,7 трлн рублей, увеличившись на 0,7% в июле (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 0,3%) и увеличившись на 8,7% с начала 2026 года (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 8,1%). Кредиты физическим лицам сократились на 1,1% в июле и на 4,7% с начала 2026 года, портфель розничных кредитов по состоянию на 31 июля 2026 года составил 7,0 трлн рублей. По итогам отчетного периода группа ВТБ увеличила корпоративный кредитный портфель, главным образом, за счет выдач крупным высококлассным заемщикам одновременно с сокращением розничного портфеля. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле Группы снизилась с начала года на 3 п.п. и составила 27% (30% на 31 декабря 2025 года). Ввиду того, что корпоративный кредитный портфель потребляет меньше капитала, то при росте совокупного кредитного портфеля активы, взвешенные с учетом риска, снизились с начала года, что обеспечило оптимизацию использования капитала.

Объем средств клиентов - физических лиц снизился на 0,3% в июле и на 1,7% с начала 2026 года, составив 13,8 трлн рублей. Объем средств клиентов – юридических лиц увеличился на 3,5% в июле (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 2,9%) и на 2,5% с начала 2026 года (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 1,4%), составив 14,2 трлн рублей. Суммарный объем средств клиентов по состоянию на 31 июля 2026 года составил 28,0 трлн рублей, увеличившись на 1,6% в июле (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 1,3%) и на 0,4% с начала 2026 года (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки снижение составило 0,2%). Доля средств клиентов – физических лиц в совокупных средствах клиентов составила 49,2% по состоянию на 31 июля 2026 года (по сравнению с 50,3% на начало года). Доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы составила 78,6% по состоянию на 31 июля 2026 года (81,7% на 31 декабря 2025 года).

Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) по состоянию на 31 июля 2026 года оставалось на консервативном уровне 86,7% (83,2% на конец 2025 года).

Показатели прибыльности соответствуют ожиданиям менеджмента

Чистая прибыль группы ВТБ составила 40,4 млрд рублей в июле и 265,6 млрд рублей по итогам 7 месяцев 2026 года, увеличившись на 73,4% и сократившись на 12,7% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ составил 16,8% в июле и 16,2% по итогам 7 месяцев 2026 года, увеличившись на 6,5 п.п. и сократившись на 3,0 п.п. соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Чистые операционные доходы до резервов составили 123,1 млрд рублей в июле и 812,0 млрд рублей за 7 месяцев 2026 года, увеличившись на 50,5% и 21,1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на фоне улучшения динамики чистых процентных доходов. Чистые процентные доходы увеличились на 87,9% в июле и 157,5% за 7 месяцев 2026 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, составив 74,4 млрд рублей и 480,0 млрд рублей соответственно. Чистая процентная маржа составила 2,7% за июль и 2,6% за 7 месяцев 2026 года по сравнению с 1,5% и 1,1% за аналогичные периоды прошлого года.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 36,5% в июле и на 23,1% за 7 месяцев 2026 года, составив 34,8 млрд рублей и 210,6 млрд рублей соответственно.

Расходы на создание резервов составили 20,4 млрд рублей в июле и 143,7 млрд рублей за 7 месяцев 2026 года, увеличившись на 121,7% и 20,8% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Стоимость риска составила 0,8% в июле и 0,9% за 7 месяцев 2026 года, сократившись на 30 б.п. в июле и оставшись без изменений за 7 месяцев 2026 года.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 июля 2026 года составила 3,6% (3,5% — на 31 декабря 2025 года), продолжая оставаться на низком уровне и демонстрируя высокое качество активов группы ВТБ. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 147,8% (149,1% на 31 декабря 2025 года).

Расходы на персонал и административные расходы составили 51,3 млрд рублей в июле 2026 года, увеличившись на 13,2% год к году. По итогам 7 месяцев 2026 года расходы на персонал и административные расходы составили 337,2 млрд рублей, увеличившись на 15,4% год к году. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов составило 41,5% в июле (55,3% в июле 2025 года) и 41,5% за 7 месяцев 2026 года (43,6% за 7 месяцев 2025 года), при этом соотношение расходов к активам осталось на стабильно низком уровне: 1,5% за 7 месяцев 2026 года.

Нормативы достаточности капитала Банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 августа 2026 года норматив Н20.0 (общий) составил 10,6% (мин. 10,00%), увеличившись с начала года на 80 б.п. (9,8% по состоянию на 1 января 2026 года), Н20.1 (базовый) — 7,2% (6,3% по состоянию на 1 января 2026 года), Н20.2 (основной) — 8,7% (7,7% по состоянию на 1 января 2026 года).

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.