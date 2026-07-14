В ЦБ ожидают замедления инфляции после июньского скачка

Банк России прогнозирует, что после резкого роста цен в июне инфляция вновь начнет снижаться. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин назвал июньский всплеск временным, связав его прежде всего с топливным кризисом. По его словам, при умеренном потребительском спросе и контролируемых инфляционных ожиданиях дальнейший рост цен будет сдержанным.

В качестве примера Заботкин привел ситуацию 2022 года, когда после весеннего скачка инфляции темпы роста цен несколько месяцев были близки к нулю. Основными причинами ускорения инфляции в июне в ЦБ считают подорожание топлива, а также сезонный рост цен на фрукты и овощи. Регулятор рассчитывает, что правительство урегулирует топливный кризис.

ЦБ сохраняет прогноз по возвращению инфляции к целевому уровню 4% в 2027 году при условии взвешенной денежно-кредитной политики. По оценкам аналитиков, текущая инфляция с учетом сезонной корректировки в июне достигла около 11% в годовом выражении, что значительно выше майского уровня.