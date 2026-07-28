Новости Казани

У поликлиники №18 в Казани появятся новые платные парковочные места

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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У поликлиники №18 на Мавлютова официально появится платная парковка. Стоимость — 30 рублей в час. Соответствующее постановление подписал исполком Казани.

Новые места организовали на нечетной стороне 2-й Туринской — от пересечения с улицей Танковой до Карбышева. Раньше здесь парковались хаотично, теперь порядок.

Всего в реестр добавили 61 машиноместо. Это увеличило общее число муниципальных парковок в столице Татарстана до 17 460. Напомним, что парковки в городе постоянно расширяют.

Для пациентов поликлиники новость хорошая: не придется кружить в поисках свободного места. Да и жителям соседних домов станет удобнее — исчезнет стихийная парковка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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