У поликлиники №18 в Казани появятся новые платные парковочные места

У поликлиники №18 на Мавлютова официально появится платная парковка. Стоимость — 30 рублей в час. Соответствующее постановление подписал исполком Казани.

Новые места организовали на нечетной стороне 2-й Туринской — от пересечения с улицей Танковой до Карбышева. Раньше здесь парковались хаотично, теперь порядок.

Всего в реестр добавили 61 машиноместо. Это увеличило общее число муниципальных парковок в столице Татарстана до 17 460. Напомним, что парковки в городе постоянно расширяют.

Для пациентов поликлиники новость хорошая: не придется кружить в поисках свободного места. Да и жителям соседних домов станет удобнее — исчезнет стихийная парковка.