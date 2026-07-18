Священник разъяснил традицию платков и юбок в храме

Иерей Даниил Омуралиев рассказал, почему в православных храмах женщины часто надевают платок и выбирают длинную юбку, отметив связь этой традиции со скромностью и почтением к святыне, сообщает MagadanMedia.

По словам священника, обычай покрывать голову восходит к наставлениям апостола Павла. При этом отец Даниил отметил, что такие слова нужно рассматривать через культурные нормы того времени.

В древности покрытая голова указывала на замужний статус женщины. Позднее этот признак закрепился в церковной жизни и приобрел более широкое значение.

Сначала платок носили преимущественно замужние женщины. Со временем обычай распространился также на незамужних девушек и девочек. Однако маленьким девочкам, как уточнил священник, необязательно покрывать голову в храме.

Отец Даниил также пояснил, почему в храм обычно приходят в длинной юбке. Он напомнил, что около ста лет назад женщины в повседневной жизни чаще носили длинные платья и юбки, поэтому вопрос о короткой одежде почти не возникал.

Позже мода изменилась: женщины стали выбирать разные фасоны платьев и юбок, а брюки закрепились как привычная часть мужского гардероба. Церковная традиция при этом сохранила представление о сдержанном и благоговейном внешнем виде во время богослужения.

Сегодня приходы относятся к этому обычаю по-разному. Во многих храмах женщинам, которые пришли без платка или юбки, но хотят остаться на службе, могут предложить подходящую одежду прямо на месте.

Священник подчеркнул, что отсутствие привычного церковного наряда не должно мешать человеку молиться. По словам отца Даниила, женщина может зайти в храм без платка или юбки, и ничего страшного в этом не произойдет.