Бензиновый кризис в Казани пошёл на спад: очереди сократились

В Казани постепенно нормализуется ситуация с топливом. Очереди на заправках стали заметно короче, хотя дефицит бензина пока сохраняется. Таксист Мухаммад, который ежедневно проводил по 2,5–3 часа в очередях, заметил улучшение: «Раньше стояло по 70–100 машин, теперь меньше. Думаю, через пару дней всё наладится».

Проблемы начались ещё в июне. Тогда некоторые АЗС ввели лимит на продажу топлива — не более 20 литров на машину, а часть заправок временно закрылась. Владельцы объясняли это «равномерным обеспечением клиентов» и борьбой с искусственным ажиотажем. В июле ситуация обострилась: частные заправки подняли цены, а суточную норму бензина в Татарстане раскупали за шесть часов.

На этой неделе власти создали оперативный штаб во главе с премьер-министром республики Алексеем Песошиным. Он сообщил, что в регионе работают 913 заправок, из них 177 — в Казани. Производители, по его словам, выполняют обязательства и даже увеличивают поставки на свои АЗС.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил ежедневно докладывать о состоянии топливного рынка и не допустить, чтобы временные перебои переросли в системную проблему. Пока же казанцы надеются, что бензин вернётся в ближайшие дни.