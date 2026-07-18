Новости Казани

Бензиновый кризис в Казани пошёл на спад: очереди сократились

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани сократились очереди на заправках после...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани постепенно нормализуется ситуация с топливом. Очереди на заправках стали заметно короче, хотя дефицит бензина пока сохраняется. Таксист Мухаммад, который ежедневно проводил по 2,5–3 часа в очередях, заметил улучшение: «Раньше стояло по 70–100 машин, теперь меньше. Думаю, через пару дней всё наладится».

Проблемы начались ещё в июне. Тогда некоторые АЗС ввели лимит на продажу топлива — не более 20 литров на машину, а часть заправок временно закрылась. Владельцы объясняли это «равномерным обеспечением клиентов» и борьбой с искусственным ажиотажем. В июле ситуация обострилась: частные заправки подняли цены, а суточную норму бензина в Татарстане раскупали за шесть часов.

На этой неделе власти создали оперативный штаб во главе с премьер-министром республики Алексеем Песошиным. Он сообщил, что в регионе работают 913 заправок, из них 177 — в Казани. Производители, по его словам, выполняют обязательства и даже увеличивают поставки на свои АЗС.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил ежедневно докладывать о состоянии топливного рынка и не допустить, чтобы временные перебои переросли в системную проблему. Пока же казанцы надеются, что бензин вернётся в ближайшие дни.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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