Экономика

Российские крупы и консервы появились на полках в Пхеньяне

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Российские крупы и консервы появились в магазин...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В столице Северной Кореи начали продавать российские продукты. Крупы, консервы и другие товары из РФ теперь можно найти в магазинах Пхеньяна. Поставки организованы в рамках экономического сотрудничества между странами.

Ассортимент пока скромный, но власти обещают его расширить. Это часть плана по увеличению торговли, который обсуждали на высшем уровне. Местные жители уже могут купить российские продукты — от круп до консервов.

Пока неизвестно, когда именно расширят ассортимент. Однако стороны уже договорились о дальнейших поставках. Экономические связи между Россией и КНДР продолжают укрепляться.

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