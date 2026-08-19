Технологии

Немецкий регулятор обязал Apple изменить запросы на сбор данных

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Немецкое антимонопольное ведомство Bundeskartellamt предъявило претензию Apple из-за того, как компания запрашивает у пользователей разрешение на сбор личных данных. Регулятор требует сделать запросы полностью нейтральными.

Речь идет о системе App Tracking Transparency, запущенной Apple в апреле 2021 года. Она показывает всплывающее окно, в котором пользователь соглашается или отказывается от сбора информации о себе.

По мнению ведомства, формулировки и кнопки выбора для собственных приложений Apple составлены «нечестно»: они склоняют к согласию. Для приложений сторонних разработчиков, наоборот, могут «отговаривать» от разрешения.

Согласно предписанию, Apple обязана убрать «все символы и надписи», которые могут отпугнуть пользователей от разрешения на сбор данных в сторонних приложениях. На выполнение требований дается четыре месяца. Об этом пишет Ferra.

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