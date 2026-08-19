Двойное снижение пенсионного возраста: кому положено в Татарстане

Житель Татарстана может выйти на пенсию на десять лет раньше, если у него есть сразу два основания: северный стаж и работа на вредном производстве. О такой возможности рассказали в «Татар-информе».

По закону, досрочная страховая пенсия назначается по разным причинам. Если человек отработал 15 лет в районах Крайнего Севера и одновременно имеет стаж на тяжелых, вредных или опасных работах, возрастные требования снижаются еще на пять лет. То есть северянин получает скидку и за Север, и за вредность.

Но право на двойную льготу появляется только при соблюдении всех условий. Нужно иметь минимум 15 календарных лет стажа на Крайнем Севере (или 20 лет в приравненных местностях), требуемый стаж на вредном производстве, общий страховой стаж 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а также индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30.

Например, житель республики отработал 15 лет на Севере и 11 лет на вредном производстве. Он соответствует всем требованиям. Поэтому он может выйти на страховую пенсию на пять лет раньше по каждому основанию, то есть суммарно на десять лет.

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