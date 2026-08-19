Новости Татарстана

Двойное снижение пенсионного возраста: кому положено в Татарстане

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Житель Татарстана может выйти на пенсию на десять лет раньше, если у него есть сразу два основания: северный стаж и работа на вредном производстве. О такой возможности рассказали в «Татар-информе».

По закону, досрочная страховая пенсия назначается по разным причинам. Если человек отработал 15 лет в районах Крайнего Севера и одновременно имеет стаж на тяжелых, вредных или опасных работах, возрастные требования снижаются еще на пять лет. То есть северянин получает скидку и за Север, и за вредность.

Но право на двойную льготу появляется только при соблюдении всех условий. Нужно иметь минимум 15 календарных лет стажа на Крайнем Севере (или 20 лет в приравненных местностях), требуемый стаж на вредном производстве, общий страховой стаж 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а также индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30.

Например, житель республики отработал 15 лет на Севере и 11 лет на вредном производстве. Он соответствует всем требованиям. Поэтому он может выйти на страховую пенсию на пять лет раньше по каждому основанию, то есть суммарно на десять лет.

Всё самое важное — на канале «Татар-информ. Главное».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

21 час назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

Новости России

19 часов назад

Татарстанские геймеры могут оформить подписку МТС на «Мир танков» и «Мир кораблей»

сталкер пестицид

Не у нас

день назад

Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение

Кулинария

день назад

Борщ теряет яркий цвет из-за одной ошибки: простой прием сохраняет его насыщенно-красным

шугаринг лица в Нижнем Новгороде

Не у нас

21 час назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Кулинария

день назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Кулинария

день назад

Тесто для пирожков получается тяжелым из-за одной ошибки: простое правило делает его воздушным

Новости Татарстана

день назад

Проезд в автобусах и трамваях Нижнекамска понизили до 23 рублей
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане 18 августа ожидаются дожди и потепление до 25 градусов

18 августа в Татарстане ожидаются дожди, грозы ...

Технологии

2 минуты назад

YouTube будет засчитывать просмотры сразу после запуска видео

Интересное в Казани

20 часов назад

Дом влияет на уровень стресса: квиз из пяти вопросов для жителей Казани, которые хотят выбрать интерьер без дизайнера

Технологии

час назад

Немецкий регулятор обязал Apple изменить запросы на сбор данных

Кулинария

час назад

Сырники разваливаются ещё до сковороды из-за творога: как понять это до замешивания теста
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
3 дня назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Кулинария

2 часа назад

Жареную картошку солю только в конце: иначе румяной корочки можно не дождаться

Новости Казани

3 часа назад

Казань заключила партнерские соглашения с более чем 70 городами по всему миру

Новости Татарстана

7 часов назад

Татарстан ежегодно отправляет водным транспортом около 30 млн тонн грузов
МТС представила онлайн-игру об инклюзии и борьб...
Новости России
5 дней назад

МТС представила онлайн-игру об инклюзии и борьбе со стереотипами