Минэнерго расширило импортный демпфер на дизель

Министерство энергетики решило распространить механизм импортного демпфера на дизельное топливо. Ведомство уже анонсировало подготовку поправок в Налоговый кодекс.

Глава Минэнерго Сергей Цивилев пояснил: мера позволит быстро наладить поставки зарубежного дизеля на внутренний рынок, если возникнет необходимость. Компенсации из бюджета будут выплачиваться только при условии, что в предыдущем месяце действовал официальный запрет на экспорт дизеля, керосина и средних дистиллятов.

Демпферный механизм работает в России с 2019 года. Он призван сглаживать колебания топливных цен: нефтяники получают выплаты при высоких экспортных ценах и отчисляют сверхдоходы, когда цены падают. Раньше система применялась только к отечественному топливу. Но после того как президент распространил демпфер на импортный бензин, а правительство ограничило экспорт дизеля, логично было сделать следующий шаг.

По оценкам аналитиков, топливный кризис уже привел к удорожанию автомобильных грузоперевозок из Китая на 15–25 процентов. Новый механизм должен помочь стабилизировать ситуацию.