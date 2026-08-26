Экономика

Дилеры прогнозируют рост цен на новые автомобили на 3–5%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Дилеры прогнозируют рост цен на новые автомобил...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Опрошенные «Российской газетой» участники авторынка ожидают, что этой осенью цены на новые легковые автомобили продолжат расти: в ГК «Рольф» сентябрьский рост оценивают примерно в 3–5% к августу, а в «Автодоме» допускают повышение на 3–4%. В июле средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России выросла на 9% в годовом выражении и достигла 3,51 млн рублей.

Директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов отметил, что складские запасы сбалансированы, а сезонный спрос растет, поэтому оснований для снижения цен нет. Он также указал на влияние валютного курса: часть официальных брендов уже корректирует прайс-листы. В «Автодоме» к факторам роста отнесли динамику валюты, вымывание складских запасов, ожидание индексации утильсбора в начале 2027 года и сезонное увеличение спроса.

Собственник ГК «Км/ч» Иван Трандин ожидает подорожания гибридов и электромобилей на 3–4%: средняя цена гибрида сейчас около 7 млн рублей, электромобиля — 3,16 млн рублей. Он отметил, что с июля субсидия по льготному лизингу для электромобилей снижена с 925 тыс. до 500 тыс. рублей. В АГ «Авилон» Юрий Блинов, напротив, не ждет заметного роста цен, но прогнозирует сокращение скидок и переход к продажам по рекомендованной розничной цене.

PR-директор Fresh Анастасия Камышникова отметила, что дефицита в массовом сегменте нет: Lada, Haval, Geely и Tenet широко представлены, а автомобили 2024–2025 годов стоят дешевле новых партий; популярные модели в средних комплектациях приходится ждать от одного до трех месяцев. Выгоду можно получить через трейд-ин, кредит у дилера-партнера или льготное кредитование на Lada, УАЗ и «Москвич» со скидкой до 925 тыс. рублей. Руководитель отдела продаж LikeAvto Всеволод Холоденко предупредил о возможном дефиците Mazda CX-5 и о завершении продаж Skoda Superb из-за закрытия завода в КНР.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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