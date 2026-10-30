На Kazan Digital Week показали ИИ-сервисы для казанцев и доставку дронами

В Казани открылся международный форум Kazan Digital Week. Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в этом году на площадку зарегистрировалось более 21,7 тысячи участников из 76 стран. В рамках форума запланировано 170 мероприятий по десяти направлениям, а на выставке представлены стенды порядка 250 российских и зарубежных IT-компаний.

Минниханов поручил развивать цифровизацию в республике, делая ставку на внедрение искусственного интеллекта. Он отметил, что Татарстан уже является лидером по цифровой трансформации, в том числе по развитию электронных госуслуг и кибербезопасности. Заместитель главы Минцифры России Сергей Цветков предложил распространять успешные цифровые решения, реализованные в Татарстане, на другие регионы страны.

Глава Минцифры Татарстана Илья Начвин рассказал о первых результатах доставки почты дронами в Альметьевской зоне. По его словам, пилотный проект с «Почтой России» будет продолжен, так как беспилотники экономят средства на топливо и амортизацию автомобилей. Также он анонсировал ИИ-хакатон для госслужащих и сообщил, что 6,5 тысячи сотрудников органов власти уже обучили работе с искусственным интеллектом.

На стенде «Казань цифровая» презентовали четыре разработки. Среди них — ИИ-платформа мэрии, которая помогла создать 5 тысяч документов, цифровая HR-экосистема для подбора сотрудников, 3D-модель города для оценки новых проектов застройки и система обработки обращений жителей. Как пояснил директор Центра городской трансформации Эмиль Хуснетдинов, последняя система позволяет выявлять дубликаты и автоматически отвечать на типовые вопросы, а сложные задачи маршрутизирует ответственному исполнителю.