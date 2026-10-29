Пассажир казанского аэропорта с мефедроном в багаже отправится в колонию на 11 лет

Житель Татарстана приговорен к 11 годам лишения свободы за попытку контрабанды наркотиков. Мужчина собирался вылететь в Анталью, но его задержали сотрудники правоохранительных органов в аэропорту.

Как сообщили в пресс-службе суда, запрещенные вещества обнаружили в карманах брюк и в рюкзаке пассажира во время предполетного досмотра. Экспертиза показала, что изъятое является мефедроном.

Суд признал татарстанца виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Учитывая тяжесть преступления, ему назначили наказание в виде 11 лет колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами в установленном порядке.