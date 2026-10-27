Максут Шадаев станет модератором пленарного заседания Kazan Digital Week

Международный форум Kazan Digital Week 2026 соберет в Казани около 19 тысяч участников из 76 стран. Мероприятие пройдет с 29 по 31 октября, а его деловая программа включит 172 события, центральной темой которых станет практическое применение искусственного интеллекта. Данные о регистрации озвучил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на брифинге в Кабмине республики.

Пленарное заседание форума, запланированное на 29 октября, модерирует министр цифрового развития России Максут Шадаев. Участники обсудят формирование доверенной цифровой экосистемы, развитие ИИ и работу с данными, а также вопросы технологического суверенитета. Среди спикеров заявлены член правления «Яндекса» Тигран Худавердян, генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин и глава VK Владимир Кириенко.

В этот же день заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук проведет встречу «Наука и инновации: цифровая среда управления научно-технологическим развитием». Модераторами отдельных сессий выступят ректор Казанского государственного медицинского университета Айрат Фаррахов, президент Ассоциации транспортных инженеров Султан Жанказиев, технический директор Data Integration Software Олег Гиацинтов и руководитель акселерационных программ технопарка «Идея» Аммар Джамал аль-Анси.

Ранее стало известно, что выставочная площадь Kazan Digital Week в 2026 году увеличится на треть.