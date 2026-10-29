Казань примет Всемирные игры кочевников в 2028 году: создан оргкомитет

В Татарстане сформирован организационный комитет по подготовке и проведению Всемирных игр кочевников, которые состоятся в Казани в 2028 году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале республики.

Возглавил оргкомитет раис Татарстана Рустам Минниханов. Его заместителями назначены руководитель аппарата кабмина РТ Шамиль Гафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, замруководителя администрации раиса Игорь Савельев и вице-премьер Лейла Фазлеева. Секретарем стал генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов.

В состав оргкомитета также вошли министр здравоохранения Альмир Аббашев, министр спорта Владимир Леонов, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин, министр культуры Ирада Аюпова, министр цифрового развития Илья Начвин, министр финансов Марат Файзрахманов и другие представители ведомств.

Оргкомитету предстоит разработать республиканский план подготовки к Играм, контролировать его исполнение и целевое расходование средств, а также наладить взаимодействие между органами власти, муниципалитетами и общественными организациями.

Напомним, что в сентябре Рустам Минниханов получил символ Всемирных игр кочевников и принял эстафету проведения следующих соревнований в Казани. Церемония передачи прав организатора Игр-2028 прошла в Кыргызстане.